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Правила Петрова поста 2024, как не согрешить, рацион питания

Правила Петрова поста 2024, как не согрешить, рацион питания

Правила Петрова поста 2024, как не согрешить, рацион питания Алёна ЮрьеваКаждый год Петров пост представляет собой значимый период для православных верующих, в котором они следуют определённым правилам и традициям.

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