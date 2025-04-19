Зеленными называют те овощные культуры (чаще травянистые), которые выращивают в первую очередь не ради плодов или подземных запасающих частей (клубни, корнеплоды), а именно ради вегетативной массы листвы и побегов, зелени, которую используют в пищу в сыро

﻿﻿Фото: shutterstock.com / РоссХелен Листовая зелень — это овощные культуры (обычно травы), которые выращиваются не ради плодов или подземных запасающих частей (клубней, корнеплодов), а ради питательной массы листьев и побегов, которые можно употреблять в пищу в сыром, термически обработанном или консервированном виде.