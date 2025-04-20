Алаудинов пообещал «ставить в позу петухов» из ВСУ

Фото: сайт главы Чечни Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал 225-ю бригаду ВСУ, бойцы которой пытались захватить участок на территории Курской области во время объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным перемирия, «петушиной».
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