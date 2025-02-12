Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Хохлы же ещё те там, блин, фантазеры... И Черное море выкопали, соорудив отвалами на Кавказе горы...😂Россия берет наши...
  • Misha Glusch
    от дохлого равина тебе уши, зеля...У Зеленского угов...
  • Misha Glusch
    че вообще упоминать об этих шавках?"Экономика России...

Обменяем недра на помощь США. Все равно земля под Россией – Кулеба

Для Украины сейчас выгодно предоставить США доступ к редкоземельным ископаемым в обмен на оружие. Об этом в эфире телеканала «DW» заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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