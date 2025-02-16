Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Диаспора договорилась, чтобы делу на давали ход: приезжие избили русских, но никто из них даже не допрошен

Диаспора договорилась, чтобы делу на давали ход: приезжие избили русских, но никто из них даже не допрошен

Avia.pro - СМИ Владивосток – город, где не только волны Тихого океана, но и неожиданные события несут в себе заряд адреналина.

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Комментарии
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Андрей
когда  заработает долгожданная депортация &quot; за всё&quot;?
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21 час.
Александр Рожков
Э-э-э! Куда таропишся? Рак на гаре ишо ни свистнул...! Впиред в традиционные ценности! В феодализьм!
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19 час.
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