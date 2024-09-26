ВТБ предупредил о хищениях через обновление банковских приложений

Мошенники все чаще похищают деньги россиян, призывая их от имени сотрудников банков переустановить банковское приложение, рассказал РБК старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
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