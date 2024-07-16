Пропавшая 87-летняя женщина найдена живой после целого дня поисков

Сотрудники правоохранительных органов Чувашской Республики провели успешную операцию по спасению 87-летней пожилой женщины, которая пропала после того, как ушла из своего дома в деревне Большая Выла Аликовского района.
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