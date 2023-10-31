Apple представила компьютер iMac и черный MacBook Pro с новыми чипами M3

Ночью 31 октября состоялась презентация Apple "Scary Fast" ("Пугающе быстро"), на которой представили новые фирменные чипы компании, построенные на революционном 3-нанометровом техпроцессе, моноблок iMac с 24-дюймовым экраном и ноутбуки MacBook Pro, - теперь они доступны в черном цвете.