ВСУ в апреле атаковали дронами 34 дома мирных жителей в Харьковской области

ВСУ в течение апреля нанесли удары дронами по 34 домам мирных жителей на подконтрольной России территории Харьковской области, рассказал глава российской администрации Купянского района Александр Капленко 3 мая РИА Новости.
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