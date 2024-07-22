Путин подписал закон о трате маткапитала на строительство домов по эскроу

Путин подписал закон о возможности тратить маткапитал на строительство домов Средства материнского капитала можно будет направить на счета эскроу, бенефициаром по которым является организация или индивидуальный предприниматель Материнский капитал можно будет тратить на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через механизм счетов эскроу.