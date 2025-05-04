В Крыму строят 10 новых крупных станций скорой помощи

В настоящее время в Крыму продолжается строительство 10 новых крупных станций скорой помощи. Об этом «Крым 24» сообщил директор республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергей Олефиренко.
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