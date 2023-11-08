Доигрался: король Карл наказал наконец своего непутевого сына

Принцу Гарри пришлось пережить публичное унижение. Принц Гарри пребывает в подавленном состоянии LEGION-MEDIAС тех пор, как в начале 2020-го принц Гарри вышел из официального состава королевской семьи и покинул Британию, король и его родные не раз давали принцу понять, что они хотели бы восстановить с ним отношения.