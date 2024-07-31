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В Железноводске осенью состоится первый кинофестиваль FERRUM-24

В Железноводске осенью состоится первый кинофестиваль FERRUM-24

С 26 по 29 сентября в Железноводске состоится первый кинофестиваль FERRUM-24, который направлен на возрождение уважения к собственной культуре и ее великим традициям, на продвижение истинных ценностей и формирование актуального образа будущего, а также способствует организации нового культурного кластера на юге России.

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