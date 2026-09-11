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Ушаков указал на абсурдность требования Японии изменить новую карту мира

Ушаков указал на абсурдность требования Японии изменить новую карту мира

Требование Японии изменить новую карту мира ООН, на которой Курильские острова обозначены как часть России, является «чепухой».

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