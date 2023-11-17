Даже Лев Толстой хранил рукописи в банке

Почему аренда ячейки и сегодня остаётся надёжным способом защиты ценных вещей Какой способ хранения драгоценностей, наличных денег и документов наиболее удобный и безопасный для гражданина? С таким вопросом в редакцию «Москва.
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