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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

В новом трейлере The Alters подчёркивается, что игра похожа на This War of Mine Хотя The Alte...

В новом трейлере The Alters подчёркивается, что игра похожа на This War of Mine Хотя The Alte...

В новом трейлере The Alters подчёркивается, что игра похожа на This War of MineХотя The Alters – предстоящая научно-фантастическая игра на выживание с выбором, определяющим жизнь, – может показаться совершенно иной, чем This War of Mine, эти две игры разделяют больше, чем просто часть команды разработчиков.

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