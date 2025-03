В новом трейлере The Alters подчёркивается, что игра похожа на This War of Mine Хотя The Alte...

В новом трейлере The Alters подчёркивается, что игра похожа на This War of MineХотя The Alters – предстоящая научно-фантастическая игра на выживание с выбором, определяющим жизнь, – может показаться совершенно иной, чем This War of Mine, эти две игры разделяют больше, чем просто часть команды разработчиков.