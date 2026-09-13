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Песков объяснил действиями Киева расширение списка целей для российских ударов

Песков объяснил действиями Киева расширение списка целей для российских ударов

Президент Украины Владимир Зеленский сделал новый шаг в сторону эскалации, пригрозив устраивать в России блэкауты в ответ на удары по украинской энергетической инфраструктуре.

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