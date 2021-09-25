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"Канал денег закрыт": 4 знака зодиака окажутся на грани финансового краха в ближайшие дни

"Канал денег закрыт": 4 знака зодиака окажутся на грани финансового краха в ближайшие дни

Астрологи назвали 4 знака зодиака, которых ожидает финансовый крах в ближайшие несколько дней. Для них них сейчас денежный канал закрыт, а это значит, что представители этих созвездий окажутся буквально на пороге бедности.

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