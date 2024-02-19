На Украине рассказали о новой тактике ВС России

Украинские военные, вышедшие из Авдеевки, рассказали изданию «Страна», как теперь воюют Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ), используя артобстрелы, управляемые авиабомбы КАБ, большое количество FPV-дронов и фланговые атаки пехоты с выискиванием слабых мест опорных пунктов.
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