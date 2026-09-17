Письмо: "Увидеть закономерности, которые привели к такому итогу"

Пока разбираем тему антищипцов, здесь и в тг-канале (раз, два), вот иллюстрация про внутренние щипцы.
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