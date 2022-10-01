Умри все живое: мифы и правда о пастеризованном молоке

Высокие температуры, давление под 6000 атмосфер, ионизирующая радиация — каким только пыткам не подвергается молоко, перед тем как попасть на прилавки И все эти ухищрения лишь для того, чтобы сохранить натуральный продукт в первозданном виде.
Высокие температуры, давление под 6000 атмосфер, ионизирующая радиация — каким только пыткам не подвергается молоко, перед тем как попасть на прилавки И все эти ухищрения лишь для того, чтобы сохранить натуральный продукт в первозданном виде.
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