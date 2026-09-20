Страна и люди
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Страна и люди

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«Я ВСУшник, и меня выгоняют отовсюду»: украинские военные в шоке – их не ценят, не уважают, считают гадами и «приманками для «Гераней»

«Я ВСУшник, и меня выгоняют отовсюду»: украинские военные в шоке – их не ценят, не уважают, считают гадами и «приманками для «Гераней»

БлокнотРУ Похоже, российские ВКС всерьез взялись за обработку объектов на Украине, по которым поступает информация о наличии на этих объектах военнослужащих ВСУ.

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