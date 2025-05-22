В МИД РФ объяснили, почему Зеленский не может подписать меморандум с Россией

В МИД РФ заявили, что Владимир Зеленский не может подписать будущий мирный меморандум с Россией. По словам директора правового департамента внешнеполитического ведомства Максима Мусихина, любые договоренности с участием нынешнего президента Украины могут быть признаны недействительными.
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