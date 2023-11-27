«Ему нечего есть. Просит еду на улицах», — «сына Баскова» Бронислава застали в ужасающем состоянии в Москве

Где сегодня находится сын певца Николая Баскова Бронислав? Почему его единственный наследник не поддерживает публичный образ жизни и не общается с отцом? Эта тема волнует публику до сих пор, несмотря на то, что с момента скандального развода со Светланой Шпигель у исполнителя просто уже около 17 лет.
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