Мастер-класс в честь Дня защитника Отечества прошел для дошколят Северо-Западного округа Комбинат питания «РусСоцКапитал» регулярно проводит кулинарные мастер-классы для учащихся образовательных учреждений Северо-Западного округа.
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