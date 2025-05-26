Блэкаут на Каннском фестивале не дал возможность просмотреть все фильмы: организаторы нашли выход из сложного положения Ольга БезродняяНа нормальное прохождение Каннского фестиваля повлиял блэкаут – произошел сбой с электроэнергией и теперь не смогут показать все запланированные фильмы.
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