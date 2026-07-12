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Закон, порядок, государство

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Ставка Трампа не сыграла: теперь придется сделать очень сложный выбор

Ставка Трампа не сыграла: теперь придется сделать очень сложный выбор

Ставка Трампа на быструю дипломатию в конфликте с Ираном не сыграла, пишет Welt. В результате Вашингтон оказался перед суровым выбором: ввязываться в тяжелую войну за Ормузский пролив прямо накануне выборов или же пытаться силой принудить Тегеран к переговорам.

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