Ставка Трампа не сыграла: теперь придется сделать очень сложный выбор

Ставка Трампа на быструю дипломатию в конфликте с Ираном не сыграла, пишет Welt. В результате Вашингтон оказался перед суровым выбором: ввязываться в тяжелую войну за Ормузский пролив прямо накануне выборов или же пытаться силой принудить Тегеран к переговорам.