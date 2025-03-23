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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бен Рорбак: «НБА следует сократить сезон до 72 матчей»

«Независимо от того, какие данные вы рассматриваете, травмы в НБА диагностируются все чаще. Согласно исследованию New York City Data Science Academy, процент пропущенных игр за сезон вырос с примерно 15% до 20% - или примерно на четыре матча больше на игрока за сезон – за последние 25 лет.

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