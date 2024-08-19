Музкритик Бабичев: самые красивые обложки альбомов в России были у Земфиры* и «Тату»

Известный музыкальный критик Евгений Бабичев отметил, что среди самых ярких и запоминающихся обложек российских музыкальных альбомов особо выделяются две: обложка дебютной пластинки Земфиры* и обложка альбома группы «Тату» «Двести по встречной».
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