В Хабаровском крае в рамках операции «Мак-2026» уничтожены более 4700 кустов дикорастущей конопли

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2026» в ходе совместных мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю, сотрудниками ОМВД России «Бикинский» и коллегами из ПУ УФСБ России по Хабаровскому краю, выявлен очаг произрастания дикорастущей конопли.
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