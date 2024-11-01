Россия и Иран: что препятствует активизации двустороннего взаимодействия?

Дата подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Ираном и Россией пока не определена, стороны выбирают подходящее время, заявил 28 октября официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи.
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