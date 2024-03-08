Татьяна Лобач: «8 Марта — не только праздник весны, но и возможность отметить роль прекрасной половины человечества»

Депутат Госдумы РФ от Севастополя Татьяна Лобач поздравила всех женщин с праздником. «Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем!8 Марта — не только праздник весны и женственности, но и хорошая возможность еще раз отметить роль прекрасной половины человечества в напряженном ритме современной жизни, где женщины умело совмещают работу, семью и общественную деятельность.