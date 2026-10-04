Подросток сбил двух детей в Хабаровском крае, один из них погиб

В Хабаровском крае 17-летний водитель сбил двух детей 13 и 12 лет. Один из них погиб, второй был доставлен в больницу.
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