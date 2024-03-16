В Крыму предрекли крах новой военной коалиции Запада

Новую коалицию западных стран по поставкам дальнобойного оружия Украине ждет крах. Об этом в субботу, 16 марта, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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