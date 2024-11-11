Сейчас мы мгновенно делимся новостями в мессенджерах, выражаем эмоции с помощью смайлов, а видеозвонки или разговоры по телефону попросту экономят время.
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Сейчас мы мгновенно делимся новостями в мессенджерах, выражаем эмоции с помощью смайлов, а видеозвонки или разговоры по телефону попросту экономят время.
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