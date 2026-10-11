Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта в Сочи, произошло возгорание. В аэропорту Сочи после падения обломков беспилотника загорелось одно из административных зданий, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Петербуржец убил ...
- Украине нужно изм...
- ВП Восемь женщин-дем...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым