СМИ: УЕФА «пытается успокоить» страны, бойкотирующие матчи со сборными России

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Фото: ru.wikipedia.org УЕФА «пытается успокоить» страны, бойкотирующие матчи со сборными России, сообщает Sky News Как сообщается, футбольные чиновники принимают меры, чтобы «подавить негативные настроения» стран Европы после решения о допуске молодёжной сборной России к международным турнирам.