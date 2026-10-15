Dale Smith Jr has been arrested and accused of murdering his ex-fiancé after they appeared on an episode of "The People's Court" TV show in 2011.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым