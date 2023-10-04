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В ЕП подняли вопрос о статусе расследования взрывов на «Северных потоках»

В ЕП подняли вопрос о статусе расследования взрывов на «Северных потоках»

Португальский евродепутат Сандра Перейра направила в Еврокомиссию обращение, в котором потребовала разъяснить, в каком статусе находится расследование диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

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