Нижегородский изготовитель автофургонов сократит в 2 раза длительность процесса выпуска изделий благодаря нацпроекту

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Спектр-Авто» подвели промежуточные итоги* внедрения на предприятии инструментов национального проекта «Производительность труда».
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