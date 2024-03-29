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Закон и Порядок

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Запад создал оранжерейные условия для русских заводов

Запад создал оранжерейные условия для русских заводов

Необходимое условие развития отечественной промышленности — проблемы с импортом. Особенно это верно для станкостроения в России, так как десятилетия назад иностранные производители станков заходили на наш пустой рынок с толстыми пачками грязных денег — практически в открытую прикармливая и приручая инженеров.

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