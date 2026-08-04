Следующее полное солнечное затмение москвичи смогут увидеть через 100 лет

Полное солнечное затмение жители Москвы смогут увидеть лишь в XXII веке. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил старший научный сотрудник сектора субмиллиметровой и инфракрасной астрономии отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии Института космических исследований Российской академии наук Олег Угольников.