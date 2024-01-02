В Японии выросло число жертв землетрясения

Количество жертв серии землетрясений в японской префектуре Исикава выросло. В публикации телеканала NHK уточняется, что число жертв в японской Исикаве увеличилось до 30 человек, больше всего из них — в городе Вадзима.
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