Авиакомпаниям предписано предоставлять пассажирам задержанных рейсов все необходимые услуги

﻿﻿Авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам задержанных рейсов все необходимые услуги Росавиация ввела ограничения с 03:00 мск 8 октября на ночные полеты из российских аэропортов в Израиль из-за нестабильной военно-политической ситуации в этом государстве.