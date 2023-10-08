Авиакомпаниям предписано предоставлять пассажирам задержанных рейсов все необходимые услуги

Авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам задержанных рейсов все необходимые услуги Росавиация ввела ограничения с 03:00 мск 8 октября на ночные полеты из российских аэропортов в Израиль из-за нестабильной военно-политической ситуации в этом государстве.
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