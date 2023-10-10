Назло санкциям: люксовых автомобилей в России стало еще больше

Как сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое подготовлено на основе данных ФНС, за прошлый год число автомобилей дороже 10 миллионов рублей в России выросло на 22% — до 19 800 единиц.