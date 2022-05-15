Царьград

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Ещё одна тайна "Титаника" раскрыта с помощью загадочных табличек

Ещё одна тайна "Титаника" раскрыта с помощью загадочных табличек

Моря и океаны хранят множество тайн и загадок в своих глубинах. Но одной тайной стало меньше, как только удалось понять, откуда на пляжи в разных частях света попали таблички (или плиты, как их ещё называют в разных источниках) с надписью Tjipetir.

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