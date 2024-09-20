Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Майкопскому гарнизону совместно с представителями военного комиссариата и полиции организовано очередное рейдовое мероприятие по выявлению бывших мигрантов, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Адыгее продолжаются мероприятия по постановке на воинский учет бывших мигрантов, получивших гражданство России
- В Краснодарском крае проведена очередная проверка о постановке на воинский учет натурализованных граждан
- В Ростовской области продолжаются рейды о постановке их на воинский учет натурализованных граждан
Свежие комментарии