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Новости южных регионов

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В Адыгее продолжаются мероприятия по постановке на воинский учет бывших мигрантов, получивших гражданство России  

В Адыгее продолжаются мероприятия по постановке на воинский учет бывших мигрантов, получивших гражданство России  

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Майкопскому гарнизону совместно с представителями военного комиссариата и полиции организовано очередное рейдовое мероприятие по выявлению бывших мигрантов, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет.

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