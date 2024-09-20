В Адыгее продолжаются мероприятия по постановке на воинский учет бывших мигрантов, получивших гражданство России  

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Майкопскому гарнизону совместно с представителями военного комиссариата и полиции организовано очередное рейдовое мероприятие по выявлению бывших мигрантов, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет.