Развилки с летальным исходом. США ставят всех перед выбором, а Россия продолжает СВО

Ну вот, собственно, в очередной раз и подтвердилась роль США в так называемом коллективном Западе, который вроде бы, по мнению и ожиданиям многих, сегодня раскололся и начал продвигаться на помойку истории во внутренних распрях.
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