В конце апреля в Екатеринбурге прошёл очередной сеанс так называемого «межкультурного диалога». Местом встречи культур, как ни странно, стала ледовая арена, где проходили региональные юношеские соревнования по фигурному катанию.
Адонис Мироев избил судью на катке за низкие оценки дочери. Он на Range Rover - ему можно
Комментарии
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Виктор Борисов
Откровенное пи314 во.....это даже не просто люди другой культуры.........а другой цивилизации.В 90 е они вырезали изгнали из своих республик русских оккупантов свиноедов колонизаторов(это не мои умозаключения...это цитирование их школьных учебников) и учителей врачей инженеров квалифицированных рабочих........и вдруг перестало работать все что создали эти оккупанты....все что они создали ...просто развалилось просто потому что не было образованных квалифицированных кадров в лице русско язычного населения А кушать то хочется ..и вся эта публика ломанулась в Россию...в гостеприимно раскрытые ворота нашей продажной антироссийской властью цель которой развалить и уничтожить Россию.У них у всех двойное тройное гражданство недвижимость дети внуки активы--все за бугром ..и в основном в странах НАТО. ...социальный взрыв резня просто НЕИЗБЕЖНЫ!!!!...И те люди которые организовали массовый заезд мигрантов--откровенных русофобов презирающих и ненавидящих русских-------они быстренько СДРИСНУТ в ближнее и дальнее зарубежье на своих бизнес джетах....собственно мы это и видели во время пригожинского "марша".....когда запахнет жареным.....а это произойдет по моему в самое ближайшее время--терпение людей заканчивается..........90е нам покажутся....мультиком
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1 час.
НН
Наталия Николаевна Дрозденко
Господи,куда мы катимся?
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43 мин.
M
Malina
Всё правильно, только кто "вдувает в уши" Президенту о необходимости таких "незаменимых" на Randge Rover??? Надо проверить откуда у этого дикого кишлачника такие доходы? От какого вида деятельности? Провести аудит его доходов-расходов!!! Будет "картина маслом".... а вот если наш суд продемонстрирует " очередную гуманность", то открыть новое дело - против....
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34 мин.
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