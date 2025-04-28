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Адонис Мироев избил судью на катке за низкие оценки дочери. Он на Range Rover - ему можно

Адонис Мироев избил судью на катке за низкие оценки дочери. Он на Range Rover - ему можно

В конце апреля в Екатеринбурге прошёл очередной сеанс так называемого «межкультурного диалога». Местом встречи культур, как ни странно, стала ледовая арена, где проходили региональные юношеские соревнования по фигурному катанию.

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Комментарии
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Виктор Борисов
Откровенное пи314 во.....это даже не просто люди другой культуры.........а другой цивилизации.В 90 е они вырезали изгнали из своих республик русских оккупантов свиноедов колонизаторов(это не мои умозаключения...это цитирование их школьных учебников) и учителей врачей инженеров квалифицированных рабочих........и вдруг перестало работать все что создали эти оккупанты....все что они создали ...просто развалилось просто потому что не было образованных квалифицированных кадров в лице русско язычного населения А кушать то хочется ..и вся эта публика ломанулась в Россию...в гостеприимно раскрытые ворота нашей продажной антироссийской властью цель которой развалить и уничтожить Россию.У них у всех двойное тройное гражданство недвижимость дети внуки активы--все за бугром ..и в основном в странах НАТО. ...социальный взрыв резня просто НЕИЗБЕЖНЫ!!!!...И те люди которые организовали массовый заезд мигрантов--откровенных русофобов презирающих и ненавидящих русских-------они быстренько СДРИСНУТ в ближнее и дальнее зарубежье на своих бизнес джетах....собственно мы это и видели во время пригожинского &quot;марша&quot;.....когда запахнет жареным.....а это произойдет по моему в самое ближайшее время--терпение людей заканчивается..........90е нам покажутся....мультиком
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1 час.
НН
Наталия Николаевна Дрозденко
Господи,куда мы катимся?
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43 мин.
M
Malina
Всё правильно, только кто &quot;вдувает в уши&quot; Президенту о необходимости таких &quot;незаменимых&quot; на Randge Rover??? Надо проверить откуда у этого дикого кишлачника такие доходы? От какого вида деятельности? Провести аудит его доходов-расходов!!! Будет &quot;картина маслом&quot;.... а вот если наш суд продемонстрирует &quot; очередную гуманность&quot;, то открыть новое дело - против....
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34 мин.
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