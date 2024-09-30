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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маслов о слухах про интерес «Чарльтона»: «Забавно было. Удивительно, как это все появилось» 

Соответствующую информацию британские журналисты опубликовали в конце августа. — Сидел дома, когда увидел новость про интерес «Чарльтона» ко мне.

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